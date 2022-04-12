Кемерово, , 07:20 — REGNUM В Новокузнецке мужчина, заказав партию офисной бумаги, стал жертвой мошенников и лишился 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Бумага

Выяснилось, что мужчина работает директором местной организации и на его рабочий телефон позвонила неизвестная женщина, которая предложила купить офисную бумагу по выгодной цене. Новокузнечанин заказал 100 пачек бумаги и внес предоплату 50 тысяч рублей. Женщина пообещала, что товар доставят в ближайшее время.

Но ни в указанный срок, ни позже бумагу так и не привезли, а женщина перестала выходить на связь. В настоящее время полицейские разыскивают её, возбуждено уголовное дело.