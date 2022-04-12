Челябинск, 12 апреля, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Челябинском областном суде присяжные решили судьбу гражданина, обвиняемого в убийстве и разбое. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следствия, подсудимый и неизвестное лицо в 2013 году напали на коттедж предпринимателя с целью грабежа. Бизнесмен был застрелен, а от его матери налётчики добивались информации о месте хранения денег. В результате добычей нападавших стало 45 тыс. рублей. Кроме того, преступники завладели двумя золотыми кольцами на сумму 42 243 рубля.

8 июля 2015 года на основании вердикта присяжных этот гражданин был оправдан областным судом. Затем оправдательный приговор отменили. В 2016 году последовал обвинительный, подсудимому назначили 18 лет колонии, но в 2021 году и этот приговор отменили.