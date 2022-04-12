Нью-Дели, , 07:14 — REGNUM Руководители МИД и министерств обороны Индии и США считают, что боевые действия на территории Украины следует немедленно прекратить. Об этом сказано в их совместном заявлении, подписанном по итогам встречи в формате «2+2».

Индия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Главы ведомств осудили гибель мирных жителей, напомнили про нормы устава ООН, а также про уважение к международному праву, суверенитета и территориальной целостности государств. Кроме того, они обменялись мнениями по поводу гуманитарного кризиса на Украине и обсудили общие действия по снижению последствий указанного процесса.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что гарантами безопасности Украины могут стать такие страны, как Индия, Китай и Турция.