Вашингтон, 12 апреля, 2022, 07:13 — ИА Регнум. Предоставление своей территории для атак террористов призвали исключить власти Пакистана в совместном заявлении Индия и США. Соответствующий документ опубликован 11 апреля по итогам совместных переговоров индийских и американских глав МИД и минобороны.

U.S. Army Совместные военные учения Индии и США

Министры обеих стран призвали правительство Пакистана немедленно предпринять эффективные и «бесповоротные» меры, чтобы исключить использование подконтрольных государству территорий для деятельности экстремистов и террористических атак.

Кроме того, Нью-Дели и Вашингтон призвали Исламабад привлечь к ответственности всех, причастных к террористическим атакам на Мумбаи в ноябре 2008 года, в результате которой погибли более 160 человек, и на базу ВВС Индии Патханкот в 2016 году, где были убиты двое индийских военнослужащих.

США и Индия заключили договор об обмене информацией по мерам, предпринимаемым против террористов, а также лиц, причастных к экстремистской деятельности. Главы МИД и минобороны обеих стран заявили о приверженности к борьбе с насильственным радикализмом, трансграничным перемещением террористов и с использованием интернета в экстремистских и террористических целях.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что США выразили готовность оказать помощь Индии в переходе к чистой энергетике, в том числе финансовую и технологическую.