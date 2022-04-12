Оренбург, 12 апреля, 2022, 07:11 — ИА Регнум. В Оренбурге начался ремонт мемориального комплекса на проспекте Победы. Работы планируют завершить до 8 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

orenburg. ru Мемориальный комплекс памяти павших в годы Великой Отечественной войны в Оренбурге

Стоимость контракта о благоустройстве составляет около 2,3 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить ремонт поверхностей мемориала с восстановлением их геометрии, заделкой швов между гранитными плитами, а также расчистку, огрунтовку и покраску металлических деталей.

Мемориальный комплекс: братские могилы советских воинов, умерших в госпиталях города Оренбурга от ран в годы Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.; памятный знак, «Вечный огонь» является городским объектом культурного наследия. В 1967 году был установлен обелиск памяти погибшим. Его авторы — архитекторы В. Г. Ременной и В. И. Карпачев. В 1985 году обелиск был достроен, образовался мемориальный комплекс «Памяти павших в годы войны» (скульптор Н. А. Ишмухаметов, архитекторы А. И. Агафонов, В. Е. Литвиненко). Мемориал включает братские могилы советских воинов, умерших в госпиталях Оренбурга от ран, и памятный знак, «Вечный огонь».

По данным администрации муниципалитета, на балансе городского департамента градостроительства и земельных отношений города находятся около 50 памятников. В 2022 году в порядок приведут памятник Герою России Александру Прохоренко, восстановят поверхности гранитных плит на Аллее Героев и поверхность памятника «Дети войны» в парке имени Гуськова.