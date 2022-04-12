Сеул, , 07:10 — REGNUM В Южной Корее 12 апреля начались совместные с США штабные учения по антикризисному «предвоенному» управлению, предшествующие основным командно-штабным учениям, запланированным с 18 по 28 апреля. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Американские военные в Южной Корее Joint Chiefs of Staff

В ходе «антикризисных» учений, которые под руководством южнокорейского Комитета начальников штабов пройдут с 12 по 15 апреля, будут отрабатываться действия при различных предшествующих войне сценариях. На основном этапе командно-штабных учений, стартующих с 18 апреля, в формате компьютерного моделирования будут отрабатываться планы действий сторон уже в военное время.

Отмечается, что традиционно проводимые оборонными ведомствами двух стран в марте «мероприятия» в текущем году были перенесены на апрель из-за президентских выборов в Южной Корее.

Как сообщало ИА REGNUM, новые власти Южной Кореи не намерены проводить совместные с Японией и Соединёнными Штатами военные учения.

Читайте ранее в этом сюжете: Южная Корея отказалась от участия в учениях с Японией и США