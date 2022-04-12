Приштина, 12 апреля 2022, 10:36 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11апреля принял участие в собрании, посвященном 150-й годовщине рождения поэта Александра Ставре-Дренова, писавшего под псевдонимом Асдрени. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
Асдрени является одним из певцом албанского национального возрождения, самым знаменитым из его произведений является гимн флага. Поэзия Асдрени была посвящена борьбе албанского народа за свободу и независимость.
По словам Курти, этот поэт ценится албанцами также высоко, как и Фишта, Миджени, Порадеци. 11 апреля в Национальном театре Косово знаменитые артисты из Албании и Косово прочли стихи Асдрени. Мероприятие было срежиссировано Йозифом Мингой и организовано министерством культуры, молодежи и спорта Косово.
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