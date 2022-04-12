Приштина, Сербия, 12 апреля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Косово Альбин Курти 11апреля принял участие в собрании, посвященном 150-й годовщине рождения поэта Александра Ставре-Дренова, писавшего под псевдонимом Асдрени. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

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Асдрени является одним из певцом албанского национального возрождения, самым знаменитым из его произведений является гимн флага. Поэзия Асдрени была посвящена борьбе албанского народа за свободу и независимость.

По словам Курти, этот поэт ценится албанцами также высоко, как и Фишта, Миджени, Порадеци. 11 апреля в Национальном театре Косово знаменитые артисты из Албании и Косово прочли стихи Асдрени. Мероприятие было срежиссировано Йозифом Мингой и организовано министерством культуры, молодежи и спорта Косово.