Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:09 — REGNUM Фермеры Ленинска-Кузнецкого муниципального округа приняли участие в сборе и отправке гуманитарной помощи пострадавшему населению Донбасса. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Гуманитарная помощь Mil.ru

«Гуманитарная помощь направлена в Кемеровский логистический центр Красного Креста, — уточнили в минсельхозе. — Фермеры передали жителям Донбасса 20 тонн гуманитарной помощи — 400 мешков по 50 кг муки 1 сорта».

Отметим, что в конце прошлого года несколько тонн муки из Кузбасса было направлено жителям Сирии.