с. Бирофельд, , 07:22 — REGNUM В селе Бирофельд Еврейской автономии подрядная организация может не выполнить работы по ремонту и благоустройству школы в указанный в договоре срок. Компания ООО «МОНТАЖ ПЛЮС» получила предостережение от прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 апреля в пресс-службе надзорного ведомства.

Школа на ремонте Цитата из м∕ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР

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«До настоящего времени большая часть работ по контракту не выполнена, что может повлечь нарушения существенных условий контракта, в том числе невыполнение в установленный срок ремонтных и других работ», — отметили в прокуратуре.

Предостережение адресовано директору подрядной организации. Надзорное ведомство намерено контролировать ход работ в школе. Цена контракта по возведению здания составляет 3,6 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2021 года в Еврейской автономии разбираются, как так получилось, что деньги на благоустройство парка в Биробиджане выделены, но до подрядчика не дошли.