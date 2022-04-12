Челябинск, 12 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в пятом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

Alexmagnitog «Арена Металлург»

В составе «Металлурга» шайбы забросили нападающий Максим Карпов и защитник Григорий Дронов. У «Трактора» отличился форвард Виталий Кравцов.

Таким образом, «Металлург» выиграл серию со счётом 2:1 и вышел в финал Кубка Гагарина, в котором сыграет с победителем серии СКА – ЦСКА.