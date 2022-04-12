Челябинск, , 07:03 — REGNUM Главам районов Челябинска нужно обойти вверенные им территории и проверить их состояние после зимы. Об этом заявила градоначальница Наталья Котова на очередном аппаратном совещании.

Благоустройство

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Чиновница обязала подчинённых проверить состояние каменных плит, урн и территорий возле коммерческих помещений, сдающихся в аренду. В процессе таких прогулок предстоит понять, что нужно отремонтировать.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области уже произошёл первый с начала года лесной пожар.