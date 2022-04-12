Веллингтон, 12 апреля, 2022, 07:03 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за сутки выявили 11 063 случая локального заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Christoph Strässler Новая Зеландия

Уточняется, что 1984 зараженных выявили в городе Окленде, где располагается крупнейший очаг распространения инфекции. Остальные случаи зафиксированы во всех регионах Новой Зеландии. Также 47 инфицированных выявили при въезде на новозеландскую территорию.

В настоящее время в больницах Новой Зеландии лечатся 622 пациента с коронавирусной инфекцией. Из них 23 находятся в палатах реанимации. Также за минувшие сутки в стране скончались 16 пациентов с COVID-19. Отмечается, что всего с начала пандемии в Новой Зеландии выявили 784 285 носителей коронавируса SARS-CoV-2.