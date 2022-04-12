Белград, 12 апреля, 2022, 07:06 — ИА Регнум. В администрации президента Косово Вьосы Османи прокомментировали закупку Сербией китайских систем ПВО и потребовали прекращения евроинтеграции Сербии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

На своей странице в социальной сети глава администрации Османи Блерим Веля заявил, что поставки из Китая ведутся уже второй день подряд. На базу ВВС Сербии в Батайнице поступают системы ракеты средней дальности HQ-22, произведенные Shaanxi Yellow River Group, известные также как FK-3.

Ранее бывший глава МИД Косово Энвер Ходжай назвал поставки китайского и российского вооружения в Сербию угрозой безопасности Косово.