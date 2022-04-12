Омск, , 06:56 — REGNUM Потенциально опасные места выхода на лёд реки Иртыш проинспектировали в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 апреля в мэрии города.

Лед suvimaria

Проверяющие — специалисты управления по делам ГО и ЧС департамента общественной безопасности горадминистрации, сотрудники УМВД по Омску и ГИМС МЧС России по региону. Также в ходе рейда были проведены разъяснительные беседы с жителями.

По данным спасателей, в Омске на сегодняшний день самым опасным участком на Иртыше является береговая линия от Омского речного порта до Советского пляжа. На этой территории — широкая полоса открытой воды.

Специалисты предупреждают: выход на речной лед весной может привести к непоправимым последствиям. Ледяной покров день ото дня становится всё более тонким и хрупким. Особую опасность весенний лёд представляет для детей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тоджинском районе Тувы найдено тело провалившегося под лёд пятилетнего ребёнка.

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