Токио, 12 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Ограничения на ввоз угля из России вызовут негативные последствия для японской экономики, 12 апреля пишет издание Asahi.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

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Журналисты напомнили, что по итогам 2021 года доля российского угля в импорте Японии достигла почти 280 млрд иен, что составляет 13 процентов от всего поставленного в страну указанного вида сырья.

В публикации отмечается, что уголь является не только топливом, но и применяется при производстве железа, цены на которое уже взлетели. Кроме того, растут риски дальнейшего роста тарифов на электроэнергию, а вслед за этим может произойти увеличение расходов предприятий.

Авторы статьи призывают правительство Японии точно оценить влияние своего решения на экономику и разработать меры для смягчения последствий.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля министерство по делам экономики и защиты климата Германии предупредило, что в стране придется приостановить работу ряда электростанций, если импорт угля из России запретят.

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