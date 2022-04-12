Оренбург, 12 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Бывшая заместитель главы Оренбурга Татьяна Великородова назначена на должность заместителя министра экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Информация об этом опубликована на портале orenburg-gov. ru.

Иван Шилов, ИА REGNUM Назначение

Указ о кадровом назначении завизирован губернатором. К работе в новой должности Великородова приступила 11 апреля.

Напомним, Татьяна Великородова является землячкой губернатора Дениса Паслера и бывшего главы Оренбурга Владимира Ильиных. Она родилась в городе Североуральске Свердловской области.

Трудовой путь она начинала в 1993 году в должности помощника воспитателя детского сада. В 2006 году закончила Уральский государственный экономический университет по специальности «Национальная экономика». С 2001 по 2020 год работала в администрации Североуральского городского округа, а с февраля 2020 года – в мэрии Оренбурга.