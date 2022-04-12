Краснотурьинск, Свердловская область, 12 апреля, 2022, 06:51 — ИА Регнум. В Краснотурьинске Свердловской области отремонтируют Вечный огонь. Об этом в одной из соцсетей сообщил глава города Александр Устинов. Ранее местные жители раскритиковали монумент за отпавшую облицовку и запущенный вид.

Марина Каширская ИА REGNUM Вечный огонь

По словам мэра, на памятнике участникам Великой Отечественной войны действительно отпала облицовка. Специалисты уже обследовали монумент. В ближайшее время будет заключён контракт на проведение работ. Ремонт планируют завершить к 5 мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта 2022 года в Екатеринбурге тиктокеры закидали снегом Вечный огонь на Широкореченском мемориале. Молодых людей поймали. Им грозит уголовное наказание.