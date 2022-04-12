Новосибирск, , 06:54 — REGNUM На дорогах Новосибирска начался поддерживающий ремонт горячим асфальтом. Об этом сообщил в мэрии города.

Ремонт дорог

«В настоящее время объём финансирования ямочного ремонта 110 млн рублей, что позволит восстановить 80-85 тыс. кв. метров дорожного полотна, — рассказал Заместитель мэра Олег Клемешов. – Но масштабы разрушений все же больше, поэтому буквально на этой неделе будем принимать решение по увеличению финансирования на этот вид работы».

В первую очередь будут ремонтировать магистрали, по которым ходит общественный транспорт, и улицы с большим объёмом разрушений.