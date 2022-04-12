Якутск, 12 апреля, 2022, 06:56 — ИА Регнум. В городском суде Якутска сняли с рассмотрения апелляционную жалобу на прекращение производства по делу об избиении гендиректором «Саханефтегазсбыта», депутатом Госсобрания республики и чемпионом по вольной борьбе Виктором Лебедевым своего подчинённого. О безуспешности третьей попытки привлечь известного якутянина к ответственности сообщило ИА SakhaDay.

Egorborisov.ru Виктор Лебедев

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Травмирован Виктором Лебедевым был сотрудник «Саханефтегазсбыта» Владимир Стрижак. Рассмотрение дела шло два года. Депутат и чемпион по вольной борьбе не являлся в суд, и разбирательство было прекращено в связи с истечением срока давности. Сторона пострадавшего обратилась с апелляцией.

То, что решение не стали обжаловать, в суде ранее объясняли отсутствием у подсудимого копии обжалуемого постановления.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Лебедев около 30 раз не явился в суд до тех пор, пока не истекли два года с момента возбуждения уголовного дела. После этого он подал в суд ходатайство о прекращении его преследования.