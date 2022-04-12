Алапаевск, Свердловская область, , 06:48 — REGNUM В Алапаевске Свердловской области организована проверка по факту гибели работника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Следственный комитет

© https://kostroma.sledcom.ru

Инцидент произошёл в феврале 2022 года на территории разрабатываемого месторождения. На мужчину выпал грунт из грузового автомобиля. В результате свердловчанин получил различные травмы и был доставлен в больницу. В медучреждении работник скончался.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники СКР проводят комплекс следственных мероприятий. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится закрепление доказательной базы.