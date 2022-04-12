Оренбург, 12 апреля, 2022, 06:45 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Оренбургской области Алексей Кудинов («Единая Россия») подал заявление о сложении депутатских полномочий по собственному желанию. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

Http://zaksob.ru Законодательное собрание Оренбургской области

Отказ от мандата связан с предложением о работе на муниципальной службе от главы Оренбурга Сергея Салмина. Комитет по местному самоуправлению и вопросам деятельности органов госвласти рассмотрит заявление 13 апреля, а депутатский корпус — 14 апреля. Если депутаты поддержат Алексея Кудинова, то вакантное место займет следующий по избирательному списку.

Напомним, 14 апреля состоится внеочередное заседание Заксобрания Оренбуржья.