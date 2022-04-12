Вашингтон, , 06:45 — REGNUM Готовность оказать помощь Индии в переходе к чистой энергетике, в том числе финансовую и технологическую, выразили Соединённые Штаты. Такое заявление сделал 11 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе совместной пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в формате «2+2» между главами МИД и главами минобороны Индии и США в Вашингтоне.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен уточнил, что США привержены к партнёрским взаимоотношениям с целью ускорить переход Индии к чистой энергетике. По словам госсекретаря США, Вашингтон будет пытаться оказывать поддержку странам, которые пожелают осуществить такой переход. В частности, будет предоставлено финансирование и доступные технологии.

Глава американского внешнеполитического ведомства напомнил о существовании «всё углубляющегося сотрудничества» с Индией по вопросам энергоэффективности и использования топлива следующего поколения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь США Блинкен заявил о намерении США и Индии углубить и развивать экономический диалог.

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