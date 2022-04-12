Красноярск, , 06:43 — REGNUM В Красноярском крае наблюдается тенденция к стабилизации эпидпроцесса заболеваемости COVID-19. Об этом 12 апреля в своём телеграм-канале сообщил глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, за прошедшие сутки в регионе выявлено 172 носителя коронавируса. Что касается заболеваемости ОРВИ, эпидемические пороги не превышены. Однако на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей зафиксирован рост числа заболевших на 14%.

«Эпидемиологическая ситуация в школах края на протяжении нескольких недель стабильная», — отметил Горяев. Он добавил, что в настоящее время ни один класс не находится на карантине.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 апреля в Красноярском крае подтверждено 361 642 случая заражения коронавирусом.

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