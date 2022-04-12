Тегеран, , 20:02 — REGNUM 11 апреля представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Бехруз Камальванди подчеркнул важность строительства атомных станций, заявив, что это неотъемлемая часть потребностей страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Приветствуя достижения Ирана в области ядерных технологий, Камальванди отметил, что эти достижения делятся на четыре категории: радиация, энергетика, производство топлива, а также исследования и разработки.

В качестве примеров достижений в этой области он упомянул использование йодида натрия I-131 в радиоактивном йодиде для лечения рака, использование радиации для стерилизации, модификации семян, использование гамма-излучения для обработки пчелиного яда в медицинских целях, а также разработку продуктов и моющих средств.

Далее он подчеркнул, что иранское правительство включило в свою повестку дня строительство завода мощностью 360 МВт в Дарховине.

Он также сообщил, что европейские государства смирились с тем фактом, что строительство атомных станций во всем мире неизбежно.