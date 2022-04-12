Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Недавно обнародованный Всеобъемлющий стратегический документ ядерной промышленности Ирана призван стать эффективным шагом на пути устранения препятствий для этой отрасли, заявил глава Организации по атомной энергии (AEOI) Мохаммад Эслами. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерная программа Ирана

Эслами на своей странице в Twitter сообщил, что документ, в котором устанавливаются цели для атомной промышленности страны на ближайшие 20 лет, касается различных аспектов ядерных технологий, чтобы обеспечить Ирану «превосходный мировой статус в этом отношении».

Он отметил, что производство 10 000 мегаватт на атомной энергии, а также строительство электростанции мощностью 360 мегаватт в Даркхуэйне, которая будет построена иранскими учеными, входят в число других целей этого документа.

Глава AEOI также упомянул День ядерных технологий Ирана, заявив, что по случаю национального события были представлены девять ядерных достижений, в том числе радиофармпрепараты, плазма, лазеры и системы управления.

Он сослался на комментарии президента Ибрагима Раиси по случаю Дня ядерных технологий, который назвал ядерные технологии предшественниками научного прогресса страны и призвал поддерживать текущий статус посредством творчества и инноваций.