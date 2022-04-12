Приштина, , 07:36 — REGNUM Датский контингент миротворческой миссии НАТО в Косово KFOR продолжил 50-летнюю традицию проведения забега DANCON в поддержку раненых ветеранов боевых действий.

Косово KFOR

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в забеге приняли участие свыше 900 военных и гражданских служащих KFOR.

Участники забега пробежали 25 км с нагрузкой в 10 кг по пересеченной местности. Забег начался в лагере KFOR в Новом Селе. Победителем стал капрал Льюис Итон, одолевший дистанцию за 2 часа 13 минут.

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