Тегеран, , 20:03 — REGNUM 11 апреля иранские дипломатические представительства в афганской столице Кабуле и третьем по величине городе Герате подверглись внезапному нападению. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа) Https://www.irna.ir/

Немногим менее 15 граждан Афганистана собрались у посольства Ирана в Кабуле, в то время как около десятка человек также собралось у иранского консульства в Герате, скандируя лозунги и бросая камни в здание.

Участники протестов попытались проникнуть в здание консульства, но потерпели неудачу после вмешательства губернатора Герата. Позднее толпа разошлась, когда силы талибов и охрана консульства открыли огонь в воздух.

Некоторые источники в Герате полагают, что за этим инцидентом стоят две группы, а именно Афганское движение за свободу и справедливость, а также Женщины, ищущие справедливости, которые финансируются западными правительствами.

Между тем официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде также прокомментировал события в Кабуле и Герате. Он отметил, что руководство Афганистана, безусловно, несёт ответственность за защиту дипломатических миссий в этой стране.