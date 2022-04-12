Тегеран, , 20:04 — REGNUM 11 апреля Исламская Республика Иран и Катар подписали шесть документов и соглашений о воздушных перевозках и проведении Чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Церемония подписания состоялась на острове Киш, в которой приняли участие министр дорог и городского развития Ирана Ростан Касеми и министр транспорта и коммуникаций Катара Джассим бен Саиф Аль Сулайти.

Документы включали соглашение, подписанное президентом Ирана Ибрагимом Раиси во время его поездки в Катар, три документа о сотрудничестве в области авиаперевозок, документ о сотрудничестве в области морских перевозок и документ с подробным описанием основ сотрудничества в отношении Чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

10 апреля катарский министр прибыл на остров Киш, чтобы встретиться со своим иранским коллегой. На встречах также присутствовал посол Катара в Иране.

Собеседники обсудили сотрудничество в области зон свободной торговли и доработали предыдущие соглашения об экономическом сотрудничестве.