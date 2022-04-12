Токио, , 06:38 — REGNUM В зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами, 12 апреля вошли четыре патрульных корабля морской полиции Китая. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Острова Сенкаку

Отмечается, что на одном из кораблей было замечено оборудование, внешне напоминающее автоматическую пушку.

Напомним, последний раз китайские патрульные корабли «посещали» спорную зону 16 марта. Тогда японская сторона потребовала от них немедленно покинуть воды, которые она считает своими.

Как сообщало ИА REGNUM, авианосная ударная группа США, возглавляемая атомным авианосцем «Авраам Линкольн», вошла в международные воды Японского моря.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японское море вошёл атомный авианосец США «Авраам Линкольн»