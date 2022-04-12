Хабаровск, 12 апреля, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первым хабаровским космонавтом-испытателем Петром Дубровым по видеосвязи поздравили жителей с Днём космонавтики, сообщил глава региона в своём телеграм-канале.

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Дубров в свой первый полет в апреле 2021 года поставил мировой рекорд по длительности космического полета по программе МКС — 355 суток.

«На орбиту взял флаги Хабаровского края. В Хабаровске живут родители и два брата. Сейчас после годового полёта прохожу реабилитацию в профилактории. На третий день после приземления смог самостоятельно ходить.

От себя лично и от всего отряда космонавтов поздравляю жителей края с Днём космонавтики, который всех объединяет, а МКС считается символом дружбы и единения. День космонавтики прочно укрепился на Дальнем Востоке», — сказал Петр Дубров.

Космонавт обещал в августе приехать в родной город.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство космодрома «Восточный» делает День космонавтики особым праздником для Амурской области. Об этом заявил в своём телеграм-канале 12 апреля губернатор региона Василий Орлов.