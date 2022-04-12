Тегеран, , 20:05 — REGNUM 11 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 140 650 человек, причем 34 иранца погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Еще 34 иранца скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 140 650 человек», — сообщило министерство здравоохранения.

Согласно полученным данным, за последние сутки в Иране было выявлено 3125 новых случаев заражения COVID-19, при этом 433 человека были госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 6 922 629 пациентов из общего числа 7 194 768 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете также приводится, что 1487 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 64 096 175 иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57 090 725 человек на данный момент прошли повторную вакцинацию.