Тегеран, , 20:05 — REGNUM 11 апреля представитель министерства иностранных дел Ирана заявил, что иранская переговорная группа соблюдает все красные линии, отметив, что между Тегераном и Вашингтоном существует более одного нерешенного вопроса. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Венские переговоры Https://www.irna.ir/

Выступая на своей еженедельной пресс-конференции, Саид Хатибзаде заявил, что на переговорах в Вене не был доработан текст об отмене санкций против Ирана. Он отметил, что иранская переговорная группа до сих пор соблюдала красные линии, указанные тегеранскими властями.

«Если бы мы хотели пересечь красные линии, мы бы достигли соглашения несколько месяцев назад», — отметил пресс-секретарь, подчеркнув, что американская сторона не достигла той точки, которая указывает на ее приверженность соглашению.

«Мы на самом деле не знаем, заключим ли мы сделку или нет, потому что США не проявили необходимой решимости для достижения соглашения», — заявил иранский дипломат.