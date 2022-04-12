Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:04 — ИА Регнум. 11 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил об успешном проведении переговоров с Турцией, Ираком и Афганистаном о правовом статусе в пограничных реках и строительстве плотин. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан сделал это замечание, имея в виду меры министерства иностранных дел в отношении водной дипломатии. Он отметил, что министерства иностранных дел и энергетики сформировали комитет для решения вопросов, связанных с пограничными реками и строительством плотин.

В частности, он указал на переговоры с Турцией по строительству плотин на реке Арас. Министр также упомянул о переговорах с Афганистаном, заявив, что афганская делегация недавно посетила Иран, и в связи с этим был создан совместный комитет для решения водных вопросов.