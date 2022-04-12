Тегеран, , 20:04 — REGNUM 12 апреля высокопоставленный региональный представитель посетит Тегеран, чтобы среди прочего доработать механизм освобождения семи миллиардов долларов замороженных средств Ирана. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Рассмотрение механизма реализации освобождения заблокированных активов Ирана в рамках недавнего соглашения является одной из основных целей предстоящего визита.

Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил на пресс-конференции, что ему ничего не известно об этом вопросе. Тем не менее, он подтвердил сообщение IRNA о наличии договорённости.

«Необходимые рамки для освобождения значительной части замороженных активов Ирана были определены и согласованы», — заявил он корреспонденту IRNA foreign policy.

На прошлой неделе агентство IRNA сообщило, что Иран достиг соглашений с некоторыми странами о механизме размораживания значительной части своих средств, заблокированных за рубежом.

Заблокированные средства должны быть отправлены на банковские счета Ирана в течение периода времени в несколько недель, согласно рамочному соглашению.