Тегеран, , 20:01 — REGNUM 11 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вопрос ядерных переговоров не является единственным во внешней политике страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ибрагим Раиси Tasnim News Agency

«Вопрос о ядерных переговорах является лишь одним из вопросов внешней политики страны», — заявил президент Раиси на встрече, состоявшейся в Тегеране с представителями СМИ и директорами государственных учреждений.

«Как уже было отмечено ранее, наша стратегия в отношении ядерных переговоров основана на замечаниях Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — подчеркнул президент.

Переходя к роли средств массовой информации, Раиси заявил, что они должны быть мостом между народом и правительством путем распространения честной и справедливой информации.

Далее он сообщил, что средства массовой информации могут играть эффективную роль в обществе, чтобы сорвать заговоры противников, которые хотят заставить людей чувствовать разочарование и безнадежность.