Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 11 апреля президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что вопрос ядерных переговоров не является единственным во внешней политике страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Tasnim News Agency Ибрагим Раиси

«Вопрос о ядерных переговорах является лишь одним из вопросов внешней политики страны», — заявил президент Раиси на встрече, состоявшейся в Тегеране с представителями СМИ и директорами государственных учреждений.

«Как уже было отмечено ранее, наша стратегия в отношении ядерных переговоров основана на замечаниях Верховного лидера Исламской революции аятоллы Сейеда Али Хаменеи», — подчеркнул президент.

Переходя к роли средств массовой информации, Раиси заявил, что они должны быть мостом между народом и правительством путем распространения честной и справедливой информации.

Далее он сообщил, что средства массовой информации могут играть эффективную роль в обществе, чтобы сорвать заговоры противников, которые хотят заставить людей чувствовать разочарование и безнадежность.