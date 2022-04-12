Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:01 — ИА Регнум. 11 апреля министр дорожного и городского развития Ирана Ростам Кассеми и его катарский коллега Джассим бен Саиф Аль Сулайти в ходе встречи на острове Киш обсудили способы, которыми Иран может поддержать проведение чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Ближний Восток на карте

Встреча состоялась в преддверии визита в Доху иранского президента Ибрагима Раиси, где он намерен выразить поддержку Ираном проведения чемпионата мира по футболу в соседней стране.

Министры двух стран также обсудили запуск регулярных судоходных линий между иранскими и катарскими портами. Посещение туристических достопримечательностей острова Киш — еще одна повестка дня пребывания двух министров на курортном острове.

Кроме того, катарский министр выразил готовность посетить другие иранские города, такие как Шираз и Исфахан, а также северные районы страны.