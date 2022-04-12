Тегеран, 12 апреля, 2022, 20:03 — ИА Регнум. 11 апреля посольство Ирана в Афганистане в заявлении предупредило о враждебной шумихе в СМИ, направленной на нанесение ущерба отношениям между Тегераном и Кабулом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Https://www.irna.ir/ Флаги Афганистана (слева) и Ирана (справа)

Посольство Исламской Республики Иран в Кабуле подчеркнуло в заявлении, что политика Ирана в отношении Афганистана основана на добрососедстве и взаимном уважении.

«Иран более 40 лет достойно принимает афганских беженцев. В настоящее время страна принимает у себя по меньшей мере 5 миллионов афганцев», — говорится в заявлении, в котором отмечается, что афганские граждане получают в Иране услуги, равные тем, которые получают иранцы.

Посольство далее отметило, что после недавних событий в Афганистане и притока беженцев Исламская Республика не чинила никаких препятствий на пути афганских граждан и принимает новых беженцев, хотя сам Иран сталкивается с жестокими санкциями и вытекающими из этого экономическими проблемами.

Ссылаясь на безосновательные истории и сообщения, опубликованные в Интернете об организованном преследовании афганских граждан в Иране, в заявлении говорится, что спланированная и целенаправленная шумиха в СМИ направлена на нанесение ущерба отношениям Тегерана и Кабула, что подрывает глубоко укоренившиеся и исторические связи между двумя народами.