Тегеран, , 20:06 — REGNUM Али Хамед Хакдуст, иранский фотограф-документалист и фотокорреспондент из города Тебриз, получил награду за выдающиеся достижения в номинации «Фотографии года в Азии 2022». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 11 апреля.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Список победителей POY Asia 2021 был составлен в следующих номинациях: COVID-19, актуальные новости, портреты, природа и окружающая среда, фоторепортаж о COVID-19, выражения при COVID-19, фоторепортаж о проблеме, культурные подходы и фотограф года в Азии.

Согласно официальному сайту, Pictures of the Year International — это программа Института журналистики имени Дональда У. Рейнольдса при Школе журналистики Миссури.

Миссия POY Asia состоит в том, чтобы увеличить представленность азиатских фотографов и историй, отмечая и делясь передовым опытом в документальном и художественном визуальном повествовании с азиатского континента.

Соответственно, POY Asia является официальной программой международного конкурса Фотографии года (POYi), старейшего в мире конкурса фотожурналистов и фотографов-документалистов.