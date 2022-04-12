Благовещенск, , 06:28 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Об этом 12 апреля сообщает агентство «Белта».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский борт номер один совершил посадку в аэропорту города Благовещенка Амурской области. Главу Белоруссии встретили у трапа авиалайнера руководители местной администрации, а также члены белорусской делегации, прибывшие в Россию накануне.

Белорусский лидер в ходе рабочего визита в Россию посетит регионы Дальнего Востока. В День космонавтики, 12 апреля, президент Белоруссии Лукашенко вместе с российским лидером Владимиром Путиным посетят космодром Восточный. Здесь главы двух государств ознакомятся с ходом работ по строительству стартового космического комплекса, пообщаются с летчиками-космонавтами и сотрудниками космодрома.

Кроме того, запланировано обсуждение актуальных для двустороннего сотрудничества вопросов, которое пройдёт в формате «один на один». Темами для беседы станут совместное противостояние санкционным мерам Запада, а также обстановка в регионе и события на Украине.

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