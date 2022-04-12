Приштина, , 07:11 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 11 апреля в первые часы дня провел встречу с представителями албанской общины в Сербии, проживающими в муниципалитетах Буяновац и Прешево.

Глава «Движения за самоопределение» Альбин Курти Kryeministri-ks.net

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, встреча состоялась накануне внеочередного заседания коммунального совета Прешево, в ходе которого была отстранена от своего поста мэр Прешево Ардита Синани.

Во встрече также приняли участие Рагми Мустафа, Сами Салиху, Насер Хазири, Шаип Камбери, Нагип Арифи, Шчиприм Муслиу и ставший преемником Синани на посту мэра Шчиприм Арифи.

Напомним, на выборах 3 апреля косовские албанцы не получили ни одного голоса в Народной Скупщине Сербии.

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