Ханты-Мансийск, 12 апреля, 2022, 06:24 — ИА Регнум. В Югре три организации массово сокращают сотрудников. Об этом заявил заместитель директора департамента труда и занятости ХМАО Алексей Мокринский на заседании оперштаба.

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Наибольшее число, 167 сотрудников сокращает «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения управления министерства внутренних дел». Их планируют перевести на вакантные места в организации. АО «Югорская территориальная энергетическая компания», в связи с сокращением объёмов производства, высвобождает 32 работника, 29 из которых будут переведены в АО «Ютэк-Конда».

Сокращается 30 сотрудников в расчётно-кассовом центре ЖКХ Сургута. По словам Мокринского, с ними проводятся консультации, оказываются услуги в сфере занятости и профобучения.

В целом, как доложил Мокринский, уровень регистрируемой безработицы в Югре держится на уровне 0,47%. На одного безработного в регионе приходится четыре вакансии.