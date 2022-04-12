Бангкок, , 06:23 — REGNUM Допустимая норма уровня загрязнения воздуха в несколько раз превышена по меньшей мере в 350 районах Таиланда, 12 апреля сообщается на сайте по наблюдению за качеством воздуха в мире World's Air Pollution.

Смог Foto-Rabe

Так, 20 районам королевства присвоен фиолетовый уровень (очень нездоровый) по индексу качества воздуха, который на указанных территориях варьируется от 202 до 265 пунктов при норме 50 пунктов.

Еще в 330 районах Таиланда сохраняется красный уровень (нездоровый) с индексом от 151 до 199 пунктов. В среднем по стране показатель качества воздуха достигает 204 пункта. При этом Таиланд, находится на третьем месте в списке государств с самым плохим качеством воздуха, уступая Анголе и Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля заместитель главы Национального метеорологического центра Китая Сюэ Цзяньцзюнь заявил, что качество воздуха в КНР в 2021 году значительно улучшилось на фоне усилий по улучшению качества воздуха, которые предпринимали в китайские власти.

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