В 350 районах Таиланда выявили сильное загрязнение воздуха
Бангкок, 12 апреля, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Допустимая норма уровня загрязнения воздуха в несколько раз превышена по меньшей мере в 350 районах Таиланда, 12 апреля сообщается на сайте по наблюдению за качеством воздуха в мире World's Air Pollution.
Так, 20 районам королевства присвоен фиолетовый уровень (очень нездоровый) по индексу качества воздуха, который на указанных территориях варьируется от 202 до 265 пунктов при норме 50 пунктов.
Еще в 330 районах Таиланда сохраняется красный уровень (нездоровый) с индексом от 151 до 199 пунктов. В среднем по стране показатель качества воздуха достигает 204 пункта. При этом Таиланд, находится на третьем месте в списке государств с самым плохим качеством воздуха, уступая Анголе и Индии.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля заместитель главы Национального метеорологического центра Китая Сюэ Цзяньцзюнь заявил, что качество воздуха в КНР в 2021 году значительно улучшилось на фоне усилий по улучшению качества воздуха, которые предпринимали в китайские власти.