Биробиджан, 12 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина о проведении специальной операции в Донбассе считает нелёгким, но важным эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Михаил Золотов. Его мнение опубликовал телеграм-канал правительства региона.

95.мвд.рф Спецоперация

«Я как гражданин России и патриот своей страны полностью поддерживаю нелегкое решение нашего президента о начале специальной военной операции на территории Украины. Нам пора заканчивать с геноцидом русскоязычного населения в Донбассе и с неофашизмом на Украине. Обращаюсь к своим соотечественникам: мы должны быть едины в это нелегкое время и поддержать нашего президента и наши Вооруженные силы. Несмотря на то, что мы разных национальностей, поскольку мы все граждане России, у нас одна национальность — мы россияне», — сказал Михаил Золотов.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о проведении спецоперации в защиту Донбасса было принято из-за того, что на Украине притесняли русских, ранее заявила эксперт регионального отделения Народного фронта в Еврейской АО Анастасия Фраш.