Оха, Сахалинская область, , 06:19 — REGNUM Пожар произошел в хозяйственной постройке в городе Оха Сахалинской области, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.

Пожар Dave Hogg

По ее данным, возгорание произошло в строении № 50 по улице Крупской. Спасатели прибыли на место происшествия спустя десять минут после поступления сигнала о пожаре. К этому времени огнем было охвачено 150 квадратных метров. Пожар удалось ликвидировать, пострадавших не было. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля пожар произошел в одной из школ Ростова-на-Дону. Сообщалось, что загорелась школьная мебель на общей площади пять квадратных метров. Пожар был ликвидирован, пострадавших не было.