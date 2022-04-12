Москва, 12 апреля, 2022, 06:16 — ИА Регнум. Во вторник, 12 апреля, в Москве будет облачно, по области временами дождь, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прокат самокатов на ВДНХ. Весенняя Москва

В ночь на 13 апреля в Москве облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +3… +5 °C.

Ветер северный, северо-восточный (ночью — северный, северо-западный) 5−10 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C (на востоке до +15… +17 °C) днём. Ночью — +1… +6 °C.

В среду, 13 апреля, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +5… +10 °C (на востоке до +13… +15 °C), облачно, небольшой дождь, порывистый ветер. Ночью в регионе ожидается +0… +5 °C, преимущественно без осадков.