Казань, , 06:16 — REGNUM Молодой завод — производитель строительных материалов перестал быть фигурантом банкротного дела, инициированного налоговым органом. В отношении ООО «Электротехнический завод Тесла» арбитраж Татарии прекратил производство, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело истец пытался инициировать «с применением положений отсутствующего должника», но судья Путяткин отказал в этом. Причины прекращения производства пока не сообщались.

Между тем «определение подлежит немедленному исполнению», но может быть обжаловано в месячный срок со дня его вынесения.

Дело слушалось с января 2022 года, а завод был создан в ноябре 2019 года. На предприятии работают порядка 60 сотрудников. Владелец и директор — Денис Николаев.