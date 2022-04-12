Владивосток, , 06:33 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей с Днём космонавтики, признав, что этот поистине всенародный праздник с самого детства вызывает чувство гордости за силу научной мысли российских инженеров, за смелость и профессионализм космонавтов-первопроходцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

В музее космонавтики Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Больше шести десятилетий назад человечество с волнением следило за тем как первый человек, русский парень Юрий Алексеевич Гагарин, покорял космическое пространство! Его полёт продлился 108 минут. Весь мир знает эту удивительную историю успеха не просто одного человека, а всего нашего народа, открывшего ранее недосягаемые горизонты для всех жителей планеты Земля. Недаром 12 апреля провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН Международным днём полета человека в космос.

Своим примером Юрий Гагарин воодушевил тысячи мальчишек и девчонок обязательно полететь к звездам. Так поступила и Елена Серова, родившаяся в поселке Воздвиженка в Приморье. Она стала четвертой женщиной-космонавтом из россиянок.

Отечественная космонавтика и сегодня занимает передовые позиции в области освоения космического пространства. От души поздравляю всех, кто причастен к этой важной и удивительно интересной деятельности. Я уверен, что таланты российских специалистов и научный потенциал нашей страны позволят совершить еще множество ярких открытий!» — сказал Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей региона с днём космонавтики. В своём телеграм-канале он напомнил, как Герои России, летчики Олег Кононенко и Фёдор Юрчихин прославили Якутию в космосе на весь мир.